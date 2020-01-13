13.01.2020, 16:55
Врачей освободят от ответственности за утрату наркосодержащих препаратов
ИА «Ореанда-Новости». Медицинский персонал планируется освободить от ответственности за утрату наркосодержащих препаратов, которая предусмотрена Уголовным кодексом России.
Подобное распоряжение было оглашено Владимиром Путиным сегодня, 13 января. Ранее, президенту было озвучено аналогичное предложение от учредителя благотворительного фонда «Вера» Нютой Федермессер. Она сказала, что врачи и медработники очень обеспокоены возможной уголовной ответственностью за утрату психотропных препаратов, которые могут потеряться из-за ошибки в заполнении медкарты или в шкафу.
Владимир Путин указал, что не надо привлекать врачей к уголовной ответственности за случаи неумышленной утраты наркосодержащих медикаментов. Решение по таким ситуациям должны приниматься специально созданной комиссией.
Подобное распоряжение было оглашено Владимиром Путиным сегодня, 13 января. Ранее, президенту было озвучено аналогичное предложение от учредителя благотворительного фонда «Вера» Нютой Федермессер. Она сказала, что врачи и медработники очень обеспокоены возможной уголовной ответственностью за утрату психотропных препаратов, которые могут потеряться из-за ошибки в заполнении медкарты или в шкафу.
Владимир Путин указал, что не надо привлекать врачей к уголовной ответственности за случаи неумышленной утраты наркосодержащих медикаментов. Решение по таким ситуациям должны приниматься специально созданной комиссией.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии