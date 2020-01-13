



Подобное распоряжение было оглашено Владимиром Путиным сегодня, 13 января. Ранее, президенту было озвучено аналогичное предложение от учредителя благотворительного фонда «Вера» Нютой Федермессер. Она сказала, что врачи и медработники очень обеспокоены возможной уголовной ответственностью за утрату психотропных препаратов, которые могут потеряться из-за ошибки в заполнении медкарты или в шкафу.Решение по таким ситуациям должны приниматься специально созданной комиссией.