Росгвардия

Росгвардии

Ранее медики были пойманы благодаря спецоперации ФСБ. Однако увольнение сотрудников было личным приказом начальника. В деле замешаны несколько врачей, которые долгое время за деньги делали поддельные справки, чтобы покупатель смог выйти в отпуск по состоянию здоровья.