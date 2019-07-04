04.07.2019, 23:09
Врачей Росгвардии отстранили из-за взятки
ИА «Ореанда-Новости» Медиков, работающих на главном военном госпитале, временно отстранили от должностей в связи с подозрением в получении взятки. В пресс-службе ведомства сообщили, что "Росгвардия борется с коррупцией во всех её проявлениях, поэтому сотрудники остранены до выяснения всех обстоятельств".
Ранее медики были пойманы благодаря спецоперации ФСБ. Однако увольнение сотрудников было личным приказом начальника Росгвардии. В деле замешаны несколько врачей, которые долгое время за деньги делали поддельные справки, чтобы покупатель смог выйти в отпуск по состоянию здоровья.
Ранее медики были пойманы благодаря спецоперации ФСБ. Однако увольнение сотрудников было личным приказом начальника Росгвардии. В деле замешаны несколько врачей, которые долгое время за деньги делали поддельные справки, чтобы покупатель смог выйти в отпуск по состоянию здоровья.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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