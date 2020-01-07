07.01.2020, 13:25
Врачи госпитализировали председателя Верховного суда России
ИА «Ореанда-Новости». В понедельник, 6 января, врачи госпитализировали председателя российского Верховного суда Лебедева, сообщает телеканал «РЕН-ТВ».
Корреспонденты указали, что Вячеслав Лебедев обратился в московское медучреждение с болями в области сердца. Врачи настояли на госпитализации. В данный момент медперсонал занимается оказанием всей необходимой помощи председателю ВС РФ. Предположительно, проблемы со здоровьем могут быть связаны с автоаварией, которая произошла в 2013 году в Гане.
Вячеслав Лебедев занимает должность председателя Верховного суда России с 1991 года и по настоящий момент. Стоит отметить, что ещё 2 года он являлся председателем Верховного Суда РСФСР.
Корреспонденты указали, что Вячеслав Лебедев обратился в московское медучреждение с болями в области сердца. Врачи настояли на госпитализации. В данный момент медперсонал занимается оказанием всей необходимой помощи председателю ВС РФ. Предположительно, проблемы со здоровьем могут быть связаны с автоаварией, которая произошла в 2013 году в Гане.
Вячеслав Лебедев занимает должность председателя Верховного суда России с 1991 года и по настоящий момент. Стоит отметить, что ещё 2 года он являлся председателем Верховного Суда РСФСР.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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