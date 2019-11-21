21.11.2019, 16:20
Врачи начали вводить пациентов в анабиоз перед операцией в экстренных случаях
ИА «Ореанда-Новости». Врачи начали вводить пациентов в анабиоз перед операцией в экстренных случаях. Информация была озвучена Сэмюэлем Тишерманом из Высшей школы медицины в Университете Мэриленда в Балтиморе.
При огнестрельных и ножевых ранениях оперируемые часто теряют много крови, что приводит к летальному исходу. Врачи в таких ситуациях не успевают помочь людям. С ноября 2019 года хирурги университетского медцентра начали вводить пациентов в состояние анабиоза.
Перед операцией людям заменяют кровь на физраствор. Таким образом, организм человека способен пробыть некоторое время в состоянии анабиоза. И у врачей есть около 3 часов, чтобы провести необходимое хирургическое вмешательство. После устранения причины кровотечения, у пациента восстанавливают температуру тела и запускают сердце.
Сэмюэл Тишерман отказался комментировать количество людей, которым уже была произведена процедура анабиоза. По его словам, после проведения 10 операций с анабиозом и без него, медицинские специалисты проведут анализ успешности процедуры. Только после этого будут озвучены все результаты.
При огнестрельных и ножевых ранениях оперируемые часто теряют много крови, что приводит к летальному исходу. Врачи в таких ситуациях не успевают помочь людям. С ноября 2019 года хирурги университетского медцентра начали вводить пациентов в состояние анабиоза.
Перед операцией людям заменяют кровь на физраствор. Таким образом, организм человека способен пробыть некоторое время в состоянии анабиоза. И у врачей есть около 3 часов, чтобы провести необходимое хирургическое вмешательство. После устранения причины кровотечения, у пациента восстанавливают температуру тела и запускают сердце.
Сэмюэл Тишерман отказался комментировать количество людей, которым уже была произведена процедура анабиоза. По его словам, после проведения 10 операций с анабиозом и без него, медицинские специалисты проведут анализ успешности процедуры. Только после этого будут озвучены все результаты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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