Многие признаки рака, которые указаны в СМИ, похожи на стандартные симптомы недомогания. Но есть несколько факторов, которые могут указать на отсутствие онкологических заболеваний.Если бы у такого человека было бы онкозаболевание, то самочувствия со временем бы ухудшалось. В противном случае искать проблему надо в других направлениях, например, пониженное давление или метеозависимость.Врачи отметили, что так быстро рак не проявляется.. Такое состояние организма связано с неправильным питанием.