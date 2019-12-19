19.12.2019, 22:01
Врачи озвучили рекомендованный максимальный возраст для рождения первого ребёнка
ИА «Ореанда-Новости». Врачи озвучили рекомендованный максимальный возраст для рождения первого ребёнка, сообщает издательство «РБК».
Медицинские сотрудники во главе с доктором медицинских наук Ксенией Краснопольской проанализировали возраст рожениц и сказали, что лучше всего планировать первые роды в возрасте моложе 35 лет. Это связано с репродуктивной функцией женщин. Чем будущая мама старше, тем тяжелее зачать ребёнка. А после 35 лет у российских женщин наблюдается резкое снижение потенциала к деторождению.
Кроме этого Ксения Краснопольская сказала, что после 35 лет наблюдается увеличение риска различных заболеваний при беременности, так как организм после указанного возраста начинает ослабевать.
Медицинские сотрудники во главе с доктором медицинских наук Ксенией Краснопольской проанализировали возраст рожениц и сказали, что лучше всего планировать первые роды в возрасте моложе 35 лет. Это связано с репродуктивной функцией женщин. Чем будущая мама старше, тем тяжелее зачать ребёнка. А после 35 лет у российских женщин наблюдается резкое снижение потенциала к деторождению.
Кроме этого Ксения Краснопольская сказала, что после 35 лет наблюдается увеличение риска различных заболеваний при беременности, так как организм после указанного возраста начинает ослабевать.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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