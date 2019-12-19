Медицинские сотрудники во главе с доктором медицинских наук Ксенией Краснопольской проанализировали возраст рожениц и сказали, чтоЭто связано с репродуктивной функцией женщин. Чем будущая мама старше, тем тяжелее зачать ребёнка.Кроме этого Ксения Краснопольская сказала, что после 35 лет наблюдается увеличение риска различных заболеваний при беременности, так как организм после указанного возраста начинает ослабевать.