13.01.2020, 23:06
Врачи подключили Ксению Пунтус к аппарату ИВЛ
ИА «Ореанда-Новости». Врачи вынесли решение о подключении московской модели Ксении Пунтус к системе искусственной вентиляции лёгких. Информация была опубликована на канале Mash в сети Telegram.
Медперсонал обнаружил у выпавшей из окна модели ушибы лёгких. Её состоянии продолжало ухудшаться. Для сохранения жизни Ксении Пунтус, она была подключена к аппарату ИВЛ. Врачи отметили, что у девушки также травмированы позвоночник и грудная клетка. Московская модель находится в реанимационном отделении в тяжёлом состоянии уже 2 дня.
Ксения Пунтус была обнаружена возле жилого дома на Трехпрудном переулке в ночь с 10 на 11 января.
Медперсонал обнаружил у выпавшей из окна модели ушибы лёгких. Её состоянии продолжало ухудшаться. Для сохранения жизни Ксении Пунтус, она была подключена к аппарату ИВЛ. Врачи отметили, что у девушки также травмированы позвоночник и грудная клетка. Московская модель находится в реанимационном отделении в тяжёлом состоянии уже 2 дня.
Ксения Пунтус была обнаружена возле жилого дома на Трехпрудном переулке в ночь с 10 на 11 января.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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