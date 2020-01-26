26.01.2020, 10:05
Врачи проинформировали о том, в каком состоянии находятся пострадавшие в ДТП в Пермском крае
ИА «Ореанда-Новости» 8 из пятнадцати пострадавших вследствие столкновения двух машин с автобусом в Пермском крае сейчас находятся в тяжелом состоянии. О состоянии пострадавших рассказали РИА Новости в краевом минздраве.
Сообщается, что в лечебных учреждениях в настоящее время находятся пятнадцать человек, в числе которых один ребенок. Заявлено, что 8 из них находятся в тяжелом состоянии.
Представитель краевого минздрава сообщил о задействовании одиннадцати бригад скорой помощи. К вылету готов вертолёт санавиации.
Ранее появилась информация о том, что на трассе М-7 произошло столкновение автобуса с двумя машинами, в результате которого пострадали 15 человек.
Сообщается, что в лечебных учреждениях в настоящее время находятся пятнадцать человек, в числе которых один ребенок. Заявлено, что 8 из них находятся в тяжелом состоянии.
Представитель краевого минздрава сообщил о задействовании одиннадцати бригад скорой помощи. К вылету готов вертолёт санавиации.
Ранее появилась информация о том, что на трассе М-7 произошло столкновение автобуса с двумя машинами, в результате которого пострадали 15 человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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