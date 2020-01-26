Сообщается, что в лечебных учреждениях в настоящее время находятся пятнадцать человек, в числе которых один ребенок. Заявлено, что 8 из них находятся в тяжелом состоянии.Представитель краевого минздрава сообщил о задействовании одиннадцати бригад скорой помощи. К вылету готов вертолёт санавиации.Ранее появилась информация о том, что на трассе М-7 произошло столкновение автобуса с двумя машинами, в результате которого пострадали 15 человек.