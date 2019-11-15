ИА «Ореанда-Новости». Врачи сообщили о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенском колледже.

О состоянии раненных студентов сообщили в региональном Минздраве и в областной детской клинической больнице.

На данный момент двое учащихся 17-ти лет находятся в детской областной больнице. Один из них по-прежнему остаётся в тяжёлом состоянии и находится в реанимации. Второй – в отделении политравмы. Оба несовершеннолетних проходят необходимые обследования и процедуры, о чём рассказал главный врач больницы.

Представитель Минздрава сообщил о состоянии третьего пострадавшего, который находится в городской клинической больнице. 20-летний молодой человек был прооперирован в четверг. Сейчас он в стабильно тяжёлом состоянии.

В четверг в колледже Благовещенска произошла стрельба, которую устроил 19-летний студент самого учебного заведения. Ему удалось пронести ружьё мимо охраны и затем открыть огонь. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

По предварительным данным, причиной такого поведения стали насмешки и издевательства со стороны однокурсников. Сам стрелявший покончил жизнь самоубийством. Для него назначена посмертная экспертиза на вменяемость, которая проверит его психическое здоровье, а также укажет настоящие мотивы поступка.

В колледже пока нет занятий, они начнутся в понедельник. Во всех учебных учреждениях региона власти ужесточили режима пропуска.