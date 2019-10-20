ИА «Ореанда-Новости». Ранее 12-летнюю девочку доставили в больницу с сильным истощением.

Руководитель областного департамента здравоохранения заявил, что девочка находится в стабильном состоянии. Однако она не приспособлена к условиям современной жизни, поэтому сейчас для неё пребывание в больнице – стресс. Залогин попросил всех, кто находится в больнице сейчас не создавать беспокойных ситуаций и дать ребёнку возможность выздоравливать.

СУ СКР возбудил уголовное дело по факту халатности в отношении должностных лиц системы профилактики безнадзорности и нарушений прав несовершеннолетних. В семье девочки всего восемь детей младше 18 лет. Все они воспитывались в условиях, неподходящих для нормального развития, но своевременных мер защиты предпринято не было.

Ранее распространялись сообщения о том, что дело в алкоголизме матери семейства. Однако детский омбудсмен региона пояснил, что у семьи возникли финансовые трудности из-за смерти отца. У матери не было возможности устроиться на работу. Постепенно она начала распродавать имущество, а также договорилась с интернатом, чтобы старшие из детей смогли пожить там.