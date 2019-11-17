ИА «Ореанда-Новости». Врачи рассказали о том, в каком состоянии находится отравившийся «Кротом» преподаватель МГУ.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на НИИ скорой помощи имени Склифосовского, в который был доставлен отравившийся преподаватель.

По словам медиков, математик из МГУ Олег Ивашев-Мусатов по-прежнему находится в тяжёлом состоянии. 91-летний преподаватель также находится в реанимации. Об улучшении его состояния пока говорить рано.

СМИ рассказали об отравлении мужчины в пятницу, 15 ноября. Тогда мужчину увезли на скорой, так как он, находясь в ванной, перепутал воду с средством для прочистки труб. Бутылки стояли рядом. Преподаватель МГУ получил тяжёлое отравление.

Это не первый случай отравления «Кротом». Ранее от жидкости для прочистки труб пострадал Алибасов, также случайно выпив средство вместо воды.