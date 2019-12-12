12.12.2019, 19:52
Врачи спасли годовалую девочку, которая проглотила батарейку
ИА «Ореанда-Новости». Врачи городской больницы в Сургуте спасли годовалую девочку, которая проглотила батарейку, сообщает издательство «РИА Новости».
В течение трёх дней родители ребёнка не подозревали, что происходило с ребёнком. Девочка поступила в больницу в тяжёлом состоянии. Малышка перенесла около 10 операций и пробыла 25 дней в реанимационном отделении.
Ситуацию прокомментировал детский хирург Максим Смоленцев. По его словам, уже через 2 часа попавшая в организм батарейка даёт сильный электрохимический ожог, что может привести к летальному исходу. У девочки была обнаружена перфорация стенки пищевода. После проведённых операций, здоровью малышки ничего не угрожает, но до полного выздоровления ещё очень далеко.
В течение трёх дней родители ребёнка не подозревали, что происходило с ребёнком. Девочка поступила в больницу в тяжёлом состоянии. Малышка перенесла около 10 операций и пробыла 25 дней в реанимационном отделении.
Ситуацию прокомментировал детский хирург Максим Смоленцев. По его словам, уже через 2 часа попавшая в организм батарейка даёт сильный электрохимический ожог, что может привести к летальному исходу. У девочки была обнаружена перфорация стенки пищевода. После проведённых операций, здоровью малышки ничего не угрожает, но до полного выздоровления ещё очень далеко.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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