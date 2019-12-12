В течение трёх дней родители ребёнка не подозревали, что происходило с ребёнком. Девочка поступила в больницу в тяжёлом состоянии.Ситуацию прокомментировал детский хирург Максим Смоленцев. По его словам, уже через 2 часа попавшая в организм батарейка даёт сильный электрохимический ожог, что может привести к летальному исходу.После проведённых операций, здоровью малышки ничего не угрожает, но до полного выздоровления ещё очень далеко.



