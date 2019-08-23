Пациентка в настоящий момент, по словам врачей, находится в удовлетворительном состоянии.

В кемеровскую областную клиническую больницу имени С.В. Беляева обратилась молодая женщина двадцати восьми лет. Жительница города Кемерово жаловалась на регулярные приступы эпилепсии и потерю сознания. Женщина постоянно мучилась непрекращающимися головными болями. Впервые эти симптомы женщина обнаружила ещё несколько лет назад, и с течением времени её состояние только ухудшалось. По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы кемеровской областной больницы, обратившейся женщине провели процедуру магнитно-резонансной томографии. Результаты обследования засвидетельствовали у женщины опухоль, расположенную в глубинных отделах височной доли головного мозга. По словам заведующего отделением нейрохирургии больницы имени С.В.Беляева Егора Колотова, местонахождение опухоли было довольно редким, поэтому крайне затруднительно было осуществить медицинским специалистам хирургическое вмешательство. Сложность операции заключалась в том, что при удалении опухоли возможно легко повредить жизненно важные сосуды головного мозга. Нейрохирурги мирового уровня используют при таких операциях технику специального доступа, которой владеют далеко не все специалисты.

Однако, кемеровские врачи успешно справились с ранее неоперабельной опухолью. Операция прошла успешно, в настоящее время состояние пациентки значительно улучшилось. В скором времени, жительницу Кемерово ожидает выписка из больницы.