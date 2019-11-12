12.11.2019, 17:31
Врачи в Подмосковье прооперировали девушку с «синдромом Рапунцель»
ИА «Ореанда-Новости». В подмосковных Люберцах медики прооперировали девушку, которая страдает синдромом Рапунцель - трихофагией - навязчивым поеданием волос, пишет «Интерфакс».
Сообщается, что девушка ела волосы в течение длительного времени, ещё со школы, однако внимание на это не обращала. В результате у неё образовался слепок желудка из волос.
Врачи достали волосы эндоскопическим методом через небольшие проколы и разрез. Сейчас пациентка уже готовится к выписке.
Медики отметили, что трихофагия является редкой болезнью, людям, которые имеют признаки этого заболевания, нужно обратиться к психиатру.
Сообщается, что девушка ела волосы в течение длительного времени, ещё со школы, однако внимание на это не обращала. В результате у неё образовался слепок желудка из волос.
Врачи достали волосы эндоскопическим методом через небольшие проколы и разрез. Сейчас пациентка уже готовится к выписке.
Медики отметили, что трихофагия является редкой болезнью, людям, которые имеют признаки этого заболевания, нужно обратиться к психиатру.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии