Сообщается, что девушка ела волосы в течение длительного времени, ещё со школы, однако внимание на это не обращала. В результате у неё образовался слепок желудка из волос.Врачи достали волосы эндоскопическим методом через небольшие проколы и разрез. Сейчас пациентка уже готовится к выписке.Медики отметили, что трихофагия является редкой болезнью, людям, которые имеют признаки этого заболевания, нужно обратиться к психиатру.