ИА «Ореанда-Новости». За последние пять лет количество людей с диагнозом «ожирение» в России увеличилось в полтора раза, пишет RT.



Так, в 2013 году от ожирения в России страдали 1,4 миллиона человек. А в прошлом году людей с таким диагнозом стало больше двух миллионов. При этом речь идёт только о зарегистрированных случаях.



Среди регионов, население которых страдает от этого недуга, оказался Алтайский край. Там на 100 тысяч населения приходится более 5,5 тысячи случаев ожирения. За ним идут Курганская область, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Оренбургская область.