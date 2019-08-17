Его изменение должно привести к уменьшению площади, занятой сквером.

Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора города Санкт-Петербурга Александр Беглов решил прояснить ситуацию. Он дал соответствующее поручение найти возможность увеличить музейную площадь, сохранив при этом Кузнечный сквер, расположенный около здания. По словам градоначальника, необходимо найти компромиссное решение, согласно которому жители и гости Северной Пальмиры смогли бы в полной мере насладиться изучением литературного наследия известного писателя, однако, и зелёные насаждения также необходимо сохранить.

На территории Кузнечного переулка планировалось расширить площадь музея Достоевского. Проект подразумевал строительство нового здания для музейных нужд. Однако, петербургская общественность выступила резко против такого строительства, объясняя это тем, что Кузнечный сквер сильно пострадает в результате такого расширения. Напомним, что заказчиком проекта выступил фонд под названием «Петербург Достоевского». В настоящее время сотрудники фонда и предприниматель и меценат Андрей Якунин, являющийся соучредителем данной организации, ищут способы расширения площади без ущерба зелёным городским насаждениям.

По информации, предоставленной администрацией города Санкт-Петербурга, действующая площадь музея составляет 1,4 тысячи квадратных метров. В состав музея входит и мемориальная квартира, которая расположена в жилом доме. В настоящее время сотрудники музея говорят о необходимости дополнительных площадей в не менее полторы тысячи квадратных метров.