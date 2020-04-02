ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин подписал указ, которым досрочно прекратил полномочия главы Республики Коми Сергея Гапликова, пишет «Интерфакс».



Сегодня же Гапликов подал заявление об отставке по собственному желанию.



Этим же указом Путин назначил Владимира Уйбу временно исполняющим обязанности руководителя республики Коми до вступления в должность лица, которого изберут главой республики.



Ранее Уйба был заместителем министра здравоохранения России.