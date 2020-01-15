«Ореанда-Новости». Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов рассказал, что все фракции Госдумы встретятся с Михаилом Мишустиным утром в четверг, пишет «МК».



Миронов добавил, что «Справедливая Россия» намерена поддержать кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. Дума рассмотрит кандидатуру Мишустина 16 января.



Ранее президент России Владимир Путин предложил его на пост премьер-министра.