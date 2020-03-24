ИА «Ореанда-Новости». До 31 марта в Россию намерены вернуть всех организованных туристов. Об этом сообщил Ростуризм, приводя слова руководителя организации Зарины Догузовой.

Сообщается, что в Россию должно вернуться порядка 57,8 тысячи организованных путешественников. На родину их планируют доставить в ближайшие несколько дней. Большая часть туристов вернётся домой планово, рейсами, которые предусмотрены в обратных билетах. Оставшиеся же организованные туристы также будут возвращены планово. Туроператоры подыскивают для них более ранние варианты возвращения домой.

Также уточняется, что Ростуризм совместно с Росавиацией и МИД России пытается найти способ вернуть домой и самостоятельных туристов, которые столкнулись с трудностями при возвращении в Россию.

