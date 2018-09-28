Всех школьников и студентов в Бурятии проверят на наркотики
ИА «Ореанда-Новости». Глава Бурятии Алексей Цыденов решил поголовно проверить школьников и студентов на наркотики. О необходимости этой меры он заявил на заседании республиканской антинаркотической комиссии.
Во время заседания республиканской антинаркотической комиссии глава Республики Бурятия заявил, что необходимо провести «стопроцентоное и поголовное» тестирование среди всех учащихся учебных заведений. Его слова передаёт пресс-служба правительства региона.
«Надо провести поголовное стопроцентное наркотестирование. Проверить школьников, студентов ссузов [средних специальных учебных заведений], первокурсников в вузах. Задача – выявить тех, кто уже причастен, и предупредить тех, кто не начал», – цитирует пресс-служба слова Алексея Цыденова.
После этих слов Алексей Цыденов дал поручение министерству образования региона подготовить график тестирования учащихся и посчитать, сколько средств для этого потребуется. Он попросил министерстве здравоохранения предложить современные и дешёвые средства для выявления содержания наркотических средств в организме.
«Есть более современные методы выявления наркотиков, проще и дешевле. Прошу изучить их и подготовить предложения. Мы посмотрим, какие из них можно использовать в дальнейшем», – сказал он, обращаясь к представителям регионального Минздрава.
Напомним, в России с 2013 года действует закон о добровольном тестировании школьников на наркотики и психотропные вещества. За детей не достигших возраста 15 лет решение о подобном тестировании принимают родители, после 15 лет подростки сами вправе решать, сдавать им тест на наркотики или нет.
Детям, у которых тесты выявили положительный результат на наркотики и психотропные вещества, может быть оказана медицинская и психологическая помощь. Для получения помощи
необходимо письменное согласие самого ребенка или его родителей.
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