ИА «Ореанда-Новости». Глава Бурятии Алексей Цыденов решил поголовно проверить школьников и студентов на наркотики. О необходимости этой меры он заявил на заседании республиканской антинаркотической комиссии.



Во время заседания республиканской антинаркотической комиссии глава Республики Бурятия заявил, что необходимо провести «стопроцентоное и поголовное» тестирование среди всех учащихся учебных заведений. Его слова передаёт пресс-служба правительства региона.



«Надо провести поголовное стопроцентное наркотестирование. Проверить школьников, студентов ссузов [средних специальных учебных заведений], первокурсников в вузах. Задача – выявить тех, кто уже причастен, и предупредить тех, кто не начал», – цитирует пресс-служба слова Алексея Цыденова.

После этих слов Алексей Цыденов дал поручение министерству образования региона подготовить график тестирования учащихся и посчитать, сколько средств для этого потребуется. Он попросил министерстве здравоохранения предложить современные и дешёвые средства для выявления содержания наркотических средств в организме.

«Есть более современные методы выявления наркотиков, проще и дешевле. Прошу изучить их и подготовить предложения. Мы посмотрим, какие из них можно использовать в дальнейшем», – сказал он, обращаясь к представителям регионального Минздрава.

Напомним, в России с 2013 года действует закон о добровольном тестировании школьников на наркотики и психотропные вещества. За детей не достигших возраста 15 лет решение о подобном тестировании принимают родители, после 15 лет подростки сами вправе решать, сдавать им тест на наркотики или нет.



Детям, у которых тесты выявили положительный результат на наркотики и психотропные вещества, может быть оказана медицинская и психологическая помощь. Для получения помощи

необходимо письменное согласие самого ребенка или его родителей.

В 2017 году был случай в Университете телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича в Санкт-Петербурге: сотрудники правоохранительных органов для проверки на наркотики забрали с лекции университете студентов. Пригрозили отчислением в случае отказа. После этого Министерство образования сообщило, что учебные заведения не имеют права принимать административные меры по отношению к тем, кто отказался от тестирования на наркотики.