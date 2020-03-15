15.03.2020, 09:52
Всех школьников могут перевести на онлайн-обучение из-за эпидемии
ИА «Ореанда-Новости». Министерство Просвящения РФ порекомендовало регионам перейти на дистанционное обучение. При этом, оно готово оказать регионам поддержку и помощь.
Министр Сергей Кравцов утверждает, что у некоторых регионов уже есть опыт в переходе на онлайн-обучение и очень важно другим городам и областям тоже начать практиковать подобную процедуру.
В Карелии, например, готовы перейти на дистанционное обучение в любой момент, так как Министерство порекомендовало сделать это только в крайней необходимости. Однако в Петрозаводской области: в сёлах и деревнях обучение онлайн, скорее всего, не состоится, как говорит глава республики.
Министр Сергей Кравцов утверждает, что у некоторых регионов уже есть опыт в переходе на онлайн-обучение и очень важно другим городам и областям тоже начать практиковать подобную процедуру.
В Карелии, например, готовы перейти на дистанционное обучение в любой момент, так как Министерство порекомендовало сделать это только в крайней необходимости. Однако в Петрозаводской области: в сёлах и деревнях обучение онлайн, скорее всего, не состоится, как говорит глава республики.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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