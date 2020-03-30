30.03.2020, 19:42
Вслед за Москвой режим самоизоляции ввели ещё 14 регионов
ИА «Ореанда-Новости». Ещё 14 субъектов России последовали примеру Москвы и области и ввели режим обязательной самоизоляции, пишет «Интерфакс».
Так, такой режим теперь действует в Якутии, Татарстане, Марий-Эл и Адыгее, Архангельской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Липецкой, Рязанской, Свердловской и Ульяновской областях.
Таким образом, в общей сложности 16 регионов России ввели ограничения на передвижение граждан для борьбы с коронавирусом.
Так, такой режим теперь действует в Якутии, Татарстане, Марий-Эл и Адыгее, Архангельской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Липецкой, Рязанской, Свердловской и Ульяновской областях.
Таким образом, в общей сложности 16 регионов России ввели ограничения на передвижение граждан для борьбы с коронавирусом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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