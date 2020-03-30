Так, такой режим теперь действует в Якутии, Татарстане, Марий-Эл и Адыгее, Архангельской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Липецкой, Рязанской, Свердловской и Ульяновской областях.Таким образом, в общей сложности 16 регионов России ввели ограничения на передвижение граждан для борьбы с коронавирусом.