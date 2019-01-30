ИА «Ореанда-Новости» Отец, арестованного сегодня сенатора Рауфа Арашукова, Рауль Арашуков задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в хищении газа у ПАО «Гаспром» на сумму более 30 миллиардов рублей.

«Интерфакс» передаёт информацию, полученную от официального представителя СК Светланы Петренко о том, что ФСБ и СК проводит обыски в Москве, Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и других городах. Арашуковых подозревают в многолетней преступной деятельности. Рауфа – в двух убийствах и создании ОПГ, Рауля – в создании ОПГ и в систематических хищениях газа у «Гаспрома». Правоохранительные органы устанавливают возможные эпизоды преступлений, совершённых Арашуковыми.

Рауль Арашуков – советник генерального директора «Газпром. Межрегионгаз» и депутат Народного собрания Карачаево-Черкесии, в ходе обысков силовики изъяли у него четыре ноутбука, шесть планшетных компьютеров, одиннадцать мобильных телефонов.

Рауф Арашуков проходит подозреваемым в убийстве лидера молодёжного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова в 2010 году. Осенью прошлого года фигуранты дела об убийстве Жукова назвали заказчиком Арашукова-младшего. Сейчас дело об убийстве Жукова возобновлено, по данным СМИ, Арашукову грозит пожизненное лишение свободы, ему предъявили обвинение по трём уголовным статьям.

Однако, несмотря на задержание Рауфа Арашукова прямо во время заседания Совфеда, он останется в статусе сенатора до тех пор, пока ему не вынесет обвинения суд, либо пока он по собственному желанию не откажется от полномочий, об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, добавив, что верхняя палата не снимает полномочия самостоятельно.

При этом отца и сына Арашуковых исключили из «Единой России», согласно уставу партии.

На допросе Аращуков-младший заявил следователям, что не владеет русским языком в достаточной мере и попросил предоставить ему переводчика. ТАСС передаёт, что отец и сын отрицают свою вину.