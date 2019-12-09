Саммит был запланирован на 16-00 по местному времени или в 18-00 по МСК, а начался на 1 час 20 минут позднее, то есть в 19-20 по МСК.Перед началом саммита Владимир Путин лично переговорил с лидерами Франции и Германии по отдельности. Подробности диалогов неизвестны.