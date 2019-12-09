09.12.2019, 20:23
Встреча «нормандской четвёрки» началась с опозданием почти на 1,5 часа
ИА «Ореанда-Новости».Встреча «нормандской четвёрки» началась с опозданием почти на 1,5 часа, сообщает издательство «РБК».
Саммит был запланирован на 16-00 по местному времени или в 18-00 по МСК, а начался на 1 час 20 минут позднее, то есть в 19-20 по МСК. Предполагается, что переговоры будут проходить около 2 часов 45 минут.
Перед началом саммита Владимир Путин лично переговорил с лидерами Франции и Германии по отдельности. Подробности диалогов неизвестны. В последние 45 минут саммита планируется провести провести пресс-конференцию Владимира Путина и Владимира Зеленского с журналистами.
Саммит был запланирован на 16-00 по местному времени или в 18-00 по МСК, а начался на 1 час 20 минут позднее, то есть в 19-20 по МСК. Предполагается, что переговоры будут проходить около 2 часов 45 минут.
Перед началом саммита Владимир Путин лично переговорил с лидерами Франции и Германии по отдельности. Подробности диалогов неизвестны. В последние 45 минут саммита планируется провести провести пресс-конференцию Владимира Путина и Владимира Зеленского с журналистами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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