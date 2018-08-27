ИА «Ореанда-Новости». Информаторы МВД будут получать денежные выплаты за помощь полиции в раскрытии преступлений. Это приказ Министерства внутренних дел, он уже вступает в силу.



На портале правовой информации 16 августа был опубликован документ приказа, позволяющий гражданам за информацию, способствующую раскрытию преступления, получать денежное вознаграждение. Это значит, что уже сегодня документ вступает в силу. В документе отмечается, что для официального оформления обращения МВД к населению, сначала ведомственный орган должен получить одобрение от департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий.

Система работы будет следующая: если в департаменте по финансово-экономической политике посчитают, что помощь необходима, то на своём сайте Министерство внутренних дел будет размещать объявление, где будет указано преступление и сумма вознаграждения за информацию. Минимальное вознаграждение в размере до 500 тысяч рублей будет утверждаться на региональном уровне. Сумма от 500 тысяч до 3 млн рублей будет утверждать первый заместитель главы МВД. Если вознаграждение предполагает сумму больше трёх миллионов, её будет утверждать Владимир Колокольцев, министр внутренних дел.

После того, как сумму за каждое конкретное преступление будет согласована, департамент по финансово-экономической политике перечислит необходимую сумму в территориальный орган МВД. Информатора оповестят о получении награды течение двух недель, в случае отказа от выплаты, граждан обязательно об этом сообщат в течение семи дней с момента принятия такого решения.



Ранее сообщалось, что Министерство юстиции утвердило выплату вознаграждений для граждан, помогающих полиции раскрывать преступления. Таким образом сумма вознаграждения может составлять от 50 тысяч до 10 млн рублей.

Выплачивать деньги информаторам будут как наличными, так и путём зачисления на счёт в банке.





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