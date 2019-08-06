ИА «Ореанда-Новости» В России начал действовать закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить автомобиль скорой помощи.

Поправки были внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Ранее за отказ предоставить машине скорой помощи с включенными сигналами преимущество при движении грозил штраф до 500 рублей либо лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев; теперь же размер штрафа повышен до 3000–5000 рублей, срок лишения прав – до 3–12 месяцев.

Также изменены соответствующие нормы Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. Если здоровью пациента нанесён тяжкий вред, наступает уголовная ответственность и виновному может быть назначено наказание до 2 лет лишения свободы, если же действия нарушителя закона повлекут смерть пациента, тюремный срок может составить до 4 лет.