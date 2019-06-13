ИА «Ореанда-Новости» Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос граждан об их любимых мультфильмах.

Большинство респондентов (65 %) признались, что более всего им по душе советский мультфильм «Ну, погоди!». Второе место в рейтинге заняли «Каникулы в Простоквашино» (31 %), третье – современный мультсериал «Маша и медведь» (16 %). Вслед за тройкой лидеров расположились «Винни Пух» (13 %), «Чебурашка и крокодил Гена» (10 %), «Кот Леопольд» и «Ёжик в тумане» (оба – 8 %).

13 % опрошенных сообщили, что их дети предпочитают современные российские мультфильмы. Каждый десятый заявил, что их ребёнок больше любит советскую и иностранную анимацию. Ещё 10 % россиян сказали, что их дети смотрят любые мультфильмы. 2 % принявших участие в исследовании признались, что их дети не смотрят мультфильмов воообще.