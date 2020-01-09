ИА «Ореанда-Новости». ВЦИОМ рассказал, какие новогодние обещания давали себе россияне.

ВЦИОМ провёл опрос, в котором граждане России рассказали, какие обещания они дали себе на будущий год.

Так, данные опроса говорят о том, что треть россиян обещает, что в новом году обязательно реализует или начнёт что-то новое. 64% граждан страны не делает себе таких обещаний.

По большей части этой традицией увлечены респонденты от 25 до 34 лет, тогда как граждане России старше 60-ти лет ничего себе не обещают. Также на этот показатель влияет размер населённого пункта, ведь чем он меньше, тем реже его жители будут давать новогодние клятвы.

Самым распространённым обещанием стало намерение проводить больше времени с родными. Также в список попали желание начать заниматься здоровьем, увеличить количество спорта в жизни, бросить курить, сменить карьеру и жить лучше.