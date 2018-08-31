ИА «Ореанда-Новости». Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) пришёл к выводу, что в среднем россияне тратят на подготовку одного ребёнка к началу нового учебного года 1 сентября около 21 тысячи рублей. Такие выводы ВЦИОМ сделал после проведённого опроса. О результатах исследования пишет РИА Новости, ссылаясь на результаты опроса.



Если быть точными, то ВЦИОМ вычислил, что расходы на подготовку одного школьника к 1 сентября составляют 21 тысячу 135 рублей. При этом больше половины данной суммы приходится на покупку школьной формы и сменной обуви. На это тратится порядка 10 тысяч 196 рублей.

На покупку письменных принадлежностей, рюкзака и учебно-методических материалов у современных родителей уходит по две с половиной тысячи рублей на каждый пункт. А если сюда добавить взносы, которые родители отсчитывают на школьные нужды (это около 1,2 тысячи рублей на моющие средства, охрану и техоснащение, а также чуть больше тысячи рублей в качестве добровольного взноса), так и набегает 21 тысяча рублей.

При этом 67 процентов опрошенных родителей, то есть большинство, считают, что школьную форму необходимо приобретать за свой счёт, при этом восемь лет ранее (в 2010 году) это поддерживало 46 процентов опрошенных россиян.

Интересно, что 33 процента участников опроса считают, что за свой счет нужно покупать подарки учителям (восемь лет ранее так считали 22 процента опрошенных), 33 процента придерживаются мнения, что из своего кармана можно доплачивать за дополнительные занятия по основным предметам (в 2010 году об этом говорили 16 процентов респондентов).

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 27 августа методом телефонного интервью. При этом на вопросы социологов ответило 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Социологи отмечают, что погрешность опроса не превышает 2,5 процентов.

Накануне ВЦИОМ сообщал о том, что 67 процентов россиян нравится уровень и качество образования в российских школах. Недовольными остались 26 процентов опрошенных.

При этом 86 процентов респондентов выразили мнение, что печатать школьные учебники должны только организации, зарегистрированные в России.