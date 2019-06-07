ИА «Ореанда-Новости» Согласно результатам опроса о дружбе, проведённого сотрудниками Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), у 82 % респондентов есть друзья противоположного пола. 84 % россиян дружат с людьми, которые значительно старше или младше их. 69 % порошенных заявили, что у них есть друзья, чей уровень дохода существенно отличается от их уровня достатка. Чуть более половины респондентов сообщили социологам, что дружат с людьми другого вероисповедания. Друзья, принадлежащие к другой национальности, есть у 64 % прошедших опрос.

Директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов по поводу результатов исследования высказал мнение, что ныне российское общество, по всей видимости, освободилось от множества предрассудков, отметив при этом, что это происходит не без трудностей. «Конструируя вокруг себя «ближний круг» из разнообразных элементов, человек предстает более современной, более совершенной личностью, способной к сложным и эффективным социальным связям. Что, безусловно, ценится во многих сферах жизни», – считает специалист.