ИА «Ореанда-Новости». Последнее исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показало, что россияне предпочитают читать новости в социальных сетях и средствах массовой информации, нежели художественную и научную литературу.



Социологи в ходе опроса просили жителей России выбрать из списка вариантов то, что они читали за последнюю неделю. Как выяснилось, чаще всего россияне читают новости в социальных сетях, этот пункт в перечне выбрали 39 процентов опрошенных, новости в средствах массовой информации читали за последнюю неделю 38 процентов опрошенных. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Треть респондентов (34 процента) сообщили, что читали художественную, а 30 процентов — профессиональную и научную литературу. 25 процентов опрошенных (каждый четвёртый) в течение недели обращался к блогам и популярным статьям в интернете.

Новости в социальных сетях больше нравится читать молодёжи – так ответили 56 процентов опрошенных россиян возрастом 18-24 лет, в группе респондентов старшее 60 лет новости в соцсетях читают 27 процентов.

Новостями в СМИ чаще интересуются люди в возрасте 60 лет и старше – 43 процента, молодёжь – 29 процентов.

Блоги чаще также читает молодёжь в возрасте 18-24 лет, в этой возрастной группе блогами увлекаются 36 процентов опрошенных. Стоит отметить, что 38 процентов респондентов в группе 18-24-летних в ходе опроса сообщили, что читали за минувшую неделю художественную литературу; это несколько больше, чем во всех других возрастных группах, где доля читающих составляет от 32 процентов до 35 процентов.

Художественная литература популярнее среди женщин, чем среди мужчин – 38 процентов против 28 процентов.

Больше всего любителей литературы замечено среди людей с высшим образованием (45 процентов), а самая низкая – среди людей с неполным средним образованием (11 процентов), сообщают социологи.

Но наиболее активной читательской аудиторией практически всех текстовых источников является молодежь, исключение лишь в традиционных СМИ, приверженцами которых остается старшее поколение.