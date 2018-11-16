ИА «Ореанда-Новости». ВЦИОМ рассказал, что «социальное самочувствие» россиян ухудшилось. Большинство довольны своим положением и жизнью в целом, но на лучшее не надеются. Большинство жителей России невысоко оценивают экономические и политические перспективы своей страны, к такому выводу пришли социологи. По мнению специалистов ВЦИОМ, хуже россияне себя чувствовали только после кризиса 2009 года и во время «болотных протестов».

Согласно результату социологического исследования ВЦИОМ, 70 процентов россиян устраивает экономическая ситуация в стране, а 21 процент довольны политической ситуацией в России.

Специалисты Всероссийского центра исследования общественного мнения вывели уровень социального самочувствия, рассчитывая отдельные индексы: индекс оптимизма, который показывает, насколько оптимистично респонденты смотрят в будущее, индекс оценок экономической и политической обстановки, индекс удовлетворенности жизнью и индекс оценки общественного вектора развития страны.

По результатам октября 2018 года почти все вышеназванные индексы оказались меньше, в сравнении с октябрём 2017 года.

По результатам последнего опроса, индекс социального оптимизма набрал 40 пунктов против 63 в 2017 году, индекс экономической ситуации в стране — 43 пункта, 59 было годом ранее.

Четверть россиян (25 процентов) ожидают улучшения жизненной ситуации своей семьи. Столько же людей сообщили, что ожидают ухудшения или значительного ухудшения своей жизни. ​Ещё 40 процентов респондентов прогнозируют, что для них ничего не изменится – будут жить так же, как живут сейчас.



При этом индекс удовлетворенности жизнью оказался выше остальных: 63 пунктов (в 2017 году он был 60 пунктов, а в 2016 году– 46).

58 процентов россиян устраивает их жизнь. 16 процентов жизнью недовольны, 21 процент опрошенных заявил, что жизнь их отчасти устраивает, а отчасти – нет.



Почти треть (30 процентов) россиян устраивает общий вектор направления развития страны, с ним 47 процентов частично согласны, не согласны 20 процентов респондентов.