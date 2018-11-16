ВЦИОМ: всё меньше россиян верят в улучшение своей жизни
ИА «Ореанда-Новости». ВЦИОМ рассказал, что «социальное самочувствие» россиян ухудшилось. Большинство довольны своим положением и жизнью в целом, но на лучшее не надеются. Большинство жителей России невысоко оценивают экономические и политические перспективы своей страны, к такому выводу пришли социологи. По мнению специалистов ВЦИОМ, хуже россияне себя чувствовали только после кризиса 2009 года и во время «болотных протестов».
Согласно результату социологического исследования ВЦИОМ, 70 процентов россиян устраивает экономическая ситуация в стране, а 21 процент довольны политической ситуацией в России.
Специалисты Всероссийского центра исследования общественного мнения вывели уровень социального самочувствия, рассчитывая отдельные индексы: индекс оптимизма, который показывает, насколько оптимистично респонденты смотрят в будущее, индекс оценок экономической и политической обстановки, индекс удовлетворенности жизнью и индекс оценки общественного вектора развития страны.
По результатам октября 2018 года почти все вышеназванные индексы оказались меньше, в сравнении с октябрём 2017 года.
По результатам последнего опроса, индекс социального оптимизма набрал 40 пунктов против 63 в 2017 году, индекс экономической ситуации в стране — 43 пункта, 59 было годом ранее.
Четверть россиян (25 процентов) ожидают улучшения жизненной ситуации своей семьи. Столько же людей сообщили, что ожидают ухудшения или значительного ухудшения своей жизни. Ещё 40 процентов респондентов прогнозируют, что для них ничего не изменится – будут жить так же, как живут сейчас.
При этом индекс удовлетворенности жизнью оказался выше остальных: 63 пунктов (в 2017 году он был 60 пунктов, а в 2016 году– 46).
58 процентов россиян устраивает их жизнь. 16 процентов жизнью недовольны, 21 процент опрошенных заявил, что жизнь их отчасти устраивает, а отчасти – нет.
Почти треть (30 процентов) россиян устраивает общий вектор направления развития страны, с ним 47 процентов частично согласны, не согласны 20 процентов респондентов.
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