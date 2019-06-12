ИА «Ореанда-Новости» На Камчатке в среду утром произошёл выброс пепла из вулкана Ключевской на высоту 5 километров, шлейф от него растянулся на 10 километров к северу. Об этом передаёт «Интерфакс».

Вблизи вулкана установлен оранжевый уровень опасности для авиации – наиболее серьёзный. Сейчас в районе вулкана воздушные пути для самолётов закрыты.

В районе населённых пунктов пеплопад не зафиксирован. Вулкан Ключевской высотой 4 850 метров является одним из самых высоких активных вулканов на материке.



