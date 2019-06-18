ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), в соответствии при введении режима чрезвычайной ситуации в связи с крупными пожарами граждане могу быть подвергнуты штрафу за несанкционированное разведение костров в лесах. Несоблюдение правил пожарной безопасности теперь будет наказываться штрафом от 4 тысяч до 5 тысяч рублей для граждан, от 20 тысяч до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 тысяч до 500 тысяч рублей для организаций.

Подсчитано, что четыре из пяти возгораний в лесных массивах обусловлены человеческим фактором, однако ранее КоАП не содержал нормы об ответственности виновных в распространении пожаров лиц. В соответствии с действующими положениями закона при введении режима чрезвычайной ситуации посещение лесов запрещено, однако многие граждане не обращали внимание на запрет и при этом не несли ответственности.