ИА "Ореанда-Новости". Ввоз запрещенных к поставке в Россию продуктов увеличился почти вдвое. Прирост зафиксированных на таможне нарушений в части ввоза "запрещёнки" составил по итогам неполного 2018 года порядка 80%. Общий объём скоропортящихся продовольственных товаров составил около 56 тыс. тонн, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы. Основная часть этих товаров находится в России под эмбарго.

Как говорят в ФТС, такое резкое увеличение объёмов нелегального импорта вызвано рядом причин. В первую очередь, эксперты говорят о привлекательности и ёмкости российского рынка: многочисленные исследования подтверждают, что ежегодно россияне увеличивают траты на продуктовую корзину. Другой причиной роста могла стать обкатка нелегальных схем ввоза "запрещёнки": мошенники оформляют поддельные сертификаты, товар при этом ввозится как легальный, наценка в таком случае превышает 20%, за что, в конечном счете, платит потребитель. Чаще всего контрафактом становятся различные фрукты, грибы, овощи, сыры, рыба, куриное мясо и свиное сало. В общей сложности, по данным ФТС, с января по ноябрь 2018 года таможенники задержали около 4,4 тыс. грузовиков с запрещенными к ввозу продуктами.

По действующему законодательству, ввозимые в Россию санкционные продукты подлежат утилизации.

Как сообщалось ранее, в конце ноября таможенникам совместно с Россельхознадзором удалось вскрыть преступную схему поставок украинской продукции на территорию России. Установлено, что с января по июль 2018 года в Россию ввезли более 3,8 тысячи тонн "запрещёнки", которая была маркирована как продукция сербского предприятия Sremska Mlekara Doo. В таможенных документах в качестве страны происхождения указана именно Сербия.