ИА «Ореанда-Новости». NASA и военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки выдали сертификаты на применение российских ракетных двигателей.

Сообщается, что двигатели РД-180 будут применяться для полетов астронавтов в космическое пространство.

Стало известно, что представители обоих ведомств посетили в 2017 году научно-производственное объединение «Энергомаш», которое расположено в Химках. На предприятии был проведен аудит, в ходе которого проверялось соответствие технологических процессов и качества продукции стандартам, принятым в Соединенных Штатах Америки.

После успешного прохождения проверки последовало подписание договоров на поставку российских двигателей между генеральным директором «Энергомаша» Игорем Арбузовым и представителем United Launch Alliance.

Напомним, что после приостановки эксплуатации многоразовых шаттлов, Соединенные Штаты Америки перестали самостоятельно выходить в открытый космос. На сегодняшний день для этих целей используются российские ракеты «Союз».

Не так давно частные компании начали разработку собственных ракет-носителей для нужд Соединенных Штатов Америки. Компания Boeing анонсировала выпуск многоразового корабля Starliner, запуск которого будет проводиться с использованием ракет Atlas 5. В ноябре 2018 года планируется первый тестовый беспилотный запуск ракеты с российским двигателем РД-180, работающим на первой ступени. В 2019 году в космос отправится уже ракета Atlas 5 с кораблем Starliner и экипажем на борту.

Ранее в 1997 году между Москвой и Вашингтоном было подписано соглашение о поставке 101 двигателя типа РД-180. В 2016 году, после введения ряда санкций, Соединенные Штаты Америки отказались от российских поставок. Но скоро стало понятно, что проектирование собственных американских двигателей затягивается на неопределенный срок. В связи с этим было устранено ограничение, которое было зафиксировано до 2019 года, на использование российской продукции.

Сразу после снятия запрета руководство United Launch Alliance по просьбе Пентагона закупило у научно-производственного объединения «Энергомаш» целых двадцать двигателей РД-180.

Планируется, что сотрудничество с российской компанией Соединенные Штаты Америки будут поддерживать, по данным одного источника, до 2025 года, согласно другим данным, до 2028 года. Помимо двигателей РД-180, «Энергомаш» также будет поставлять модель РД-181.