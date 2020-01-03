ИА «Ореанда-Новости». Лотерейный билет, который принадлежит победителю, купили в Подмосковье.

Победитель лотереи «Столото», в которой разыгрывался миллиард рублей, до сих пор не вышел на связь. Пресс-служба «Столото» надеется, что покупатель выигрышного билета скоро объявится.

Как выяснилось, билет, победивший в новогоднем розыгрыше, всё же был куплен. Однако победитель всё ещё не объявился. Лотерейный киоск, в котором продали выигрышный билет, находится в торговом центре села Юдино, сообщает «Столото».

Билет купили в пятницу 13 декабря за семь минут до закрытия точки продажи. В «Столото» надеются, что данная информация поможет отыскать победителя лотереи.