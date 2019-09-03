ИА «Ореанда-Новости» Тверской суд города Москвы вынес первый приговор по делу, связанному с митингом, который сторонники незарегистрированных оппозиционных кандидатов в городскую думу провели 27 июля в Москве.

Было рассмотрено дело Ивана Подкопаева. Следствие установило, что он пришёл на акцию протеста в балаклаве и распылил перцовый газ из баллончика в сторону сотрудников полиции и Росгвардии. Сначала ему было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках, затем – в применении насилия в отношении представителей власти.

Подкопаев признал себя виновным и на предварительном судебном слушании ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке – без исследования доказательств.