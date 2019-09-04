ИА «Ореанда-Новости» Тверской суд города Москвы вынес приговор в отношении Кирилла Жукова, участника несанкционированной акции, которая состоялась в столице 27 июля. Он обвинялся в том, что ударил сотрудника Росгвардии по шлему.

Жуков вину не признал. Обвинение ходатайствовало о назначении срока 4,5 года при максимальной санкции по статье, которая вменялась подсудимому, в 5 лет.

«Признать Жукова виновным по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».