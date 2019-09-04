04.09.2019, 13:30
Вынесен приговор фигуранту «дела 27 июля» Жукову
ИА «Ореанда-Новости» Тверской суд города Москвы вынес приговор в отношении Кирилла Жукова, участника несанкционированной акции, которая состоялась в столице 27 июля. Он обвинялся в том, что ударил сотрудника Росгвардии по шлему.
Жуков вину не признал. Обвинение ходатайствовало о назначении срока 4,5 года при максимальной санкции по статье, которая вменялась подсудимому, в 5 лет.«Признать Жукова виновным по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», – объявила приговор судья Мария Сизинцева.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии