13.01.2020, 18:45
Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус обнаружил дворник
ИА «Ореанда-Новости». Выпавшую из окна в субботу, 11 января, модель Ксению Пунтус обнаружил дворник. Он дал комментарий для издательства «Московский комсомолец».
Мужчина сказал, что обнаружил девушку примерно в 04-00 по МСК во время ночного обхода. Она лежала на асфальте возле многоэтажного дома. Московская модель была одета в джинсы и футболку, но на ней не было обуви и носков. Также дворник отметил, что при ней не было сумочки или телефона. Ксения Пунтус не смогла ничего объяснить, она только сказала своё имя. Дворник вызвал скорую помощь. Мужчина также отметил, что недалеко от девушки стояла группа молодых людей, но к Ксении Пунтус они так и не подошли.
В данный момент московская модель находится в больнице с множеством ушибов и переломов и с черепно-мозговой травмой. Её состояние оценивается как тяжёлое.
Мужчина сказал, что обнаружил девушку примерно в 04-00 по МСК во время ночного обхода. Она лежала на асфальте возле многоэтажного дома. Московская модель была одета в джинсы и футболку, но на ней не было обуви и носков. Также дворник отметил, что при ней не было сумочки или телефона. Ксения Пунтус не смогла ничего объяснить, она только сказала своё имя. Дворник вызвал скорую помощь. Мужчина также отметил, что недалеко от девушки стояла группа молодых людей, но к Ксении Пунтус они так и не подошли.
В данный момент московская модель находится в больнице с множеством ушибов и переломов и с черепно-мозговой травмой. Её состояние оценивается как тяжёлое.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии