В заявлении спикера Государственой думы РФ Вячеслава Володина отмечено, что этот закон о детских пособиях "поможет семьям с детьми получать положенные им денежные выплаты". Далее спикер уточнил, что "это решение поможет тем, кто переехал жить в другой город. Сегодня необходимо приезжать по месту постоянной регистрации для подачи заявления. Это создает для людей большие трудности. Зачастую граждане не получают тех средств, которые им положены".Сейчас, по действующему законодательству РФ, необходимые документы о назначении детских денег любой из родителей вправе предоставить исключительно по месту жительства. Следует уточнить, что 20-я статья Гражданского кодекса РФ регламентирует, что под термином "место жительства" законом подразумевается такое место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.Те, кто получает детские пособия, обязуются сообщать соответствующим органам исполнительной̆ власти о том, если гражданин переехал в другой город.