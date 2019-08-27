ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии сообщила, что последняя группа содержавшихся в приморской бухте Средней косаток выпущена в воды Охотского моря.

Животные были перевезены на расстояние 1800 километров, дорога заняла 5 дней. В море были выпущены две косатки и шесть белух, которые перед этим прошли процедуры по реадаптации; кроме того, у них были взяты анализы и установлены спутниковые метки.

Ситуация с «китовой тюрьмой» получила известность осенью 2018 года, когда представители Greenpeace заявили о подготовке незаконной продажи из России в Китай 13 внесённых в Красную книгу косаток. Владивостокская природоохранная прокуратура выявила нарушения при их отлове. Первая партия морских животных была выпущена на свободу 27 июня, вторая – 16 июля, третья – 6 августа.