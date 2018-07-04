ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Парень, который после школы сдал Единый госэкзамен так хорошо, что ему удалось набрать по всем четырём предметам по 100 баллов, рассказал в чём его личный секрет успеха. Этим отличником стал Руслан Салимгараев, выпускник 179-й школы в Москве. Сумма его баллов на ЕГЭ составила 400.

Со слов выпускника, его хорошо подготовили в школе. Подготовка к ЕГЭ в учреждении образовании, где он учился, была на высоком уровне. Помимо этого, молодой человек участвовал в олимпиадах, что помогло ему на экзаменах по русскому языку, математике и химии.

По биологии подготовиться помог репетитор, к нему он обратился за месяц до начала экзамена. Руслан объясняет это своей неуверенностью перед экзаменом.

Не считая этих четырёх предметов, выпускник сдал ещё два, где показал чуть хуже результат, но всё равно выше среднего – 98 баллов по физике и 83 по информатике. Об этом он рассказал в интервью газете RT.

На информатику Руслан пошёл в первую очередь. Опыт, полученный при сдаче, помог понять формат всего ЕГЭ и не волноваться на других предметах.

Сам отличник признался, что решил, что с порталом госуслуг произошёл сбой или ошибка, когда ему выдали результат экзаменов, так как поверить в это было сложно.

Руслан Салимгараев намеревается дальше поступить на факультет биоинженерии и биоинформатики. Университет, который он выбрал, – МГУ М.В. Ломоносова. Также он собирается подавать документы на Физтех.

В этом году выпускники сдали лучше ЕГЭ по сравнению с результатами прошлого года, средний бал стал выше. Процент тех, кто сдал госэкзамены на высокий балл (от 80 до 100) стал больше. Об этом сообщал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Со слов руководителя, процент тех, кто сдал экзамен на минимальный балл также уменьшился. Было 0,57 процентов выпускников, стало – 0,42 процента в этом году. Всего участвовало в ЕГЭ порядка 730 тысяч человек.



