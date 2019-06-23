ИА «Ореанда-Новости» Максимальное количество баллов по ЕГЭ набрал выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин. Об этом передаёт РИА Томск со ссылкой на директора гимназии Ирину Мирошникову.

Юноша сдал ЕГЭ по русскому языку, физике и математике на 100 баллов. По словам директора, школьник всегда учился хорошо, занимался музыкой и стал кандидатом в мастера спорта по полиатлону

Из-за того, что молодой человек является однофамильцем российского президента Владимира Путина, над ним часто подшучивали одноклассники, однако сам юноша никогда не кичился этим фактом. Выпускник Путин собирается продолжить обучение в Московском физико-техническом институте.



Ранее школьница раскрыла секрет, как сдать ЕГЭ на 100 баллов.