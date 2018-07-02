ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Центре гематологии имени Рогачёва организовали выпускной бал для учеников-выпускников старших классов.

Девиз мероприятия - «Праздник - для каждого». Каждый российский выпускник школы отмечает сдачу ЕГЭ, ОГЭ и окончание учебного заведения. Для пациентов Центра детской гематологии им. Рогачёва вполне справедливо решили организовать выпускной бал. Ведь такое бывает только лишь единожды в жизни.

Все было как и полагается настоящему балу: для девочек - самое важное - платья, макияж и прически, визажисты. Фотографы и журналисты, заснявшие памятные видеоролики, интервью с выпускниками и сделавшие фотографии, оставят этот день незабываемым.

У каждого свои планы на дальнейшую жизнь: кто-то мечтает стать журналистом, кто-то - учителем младших классов, но, главное - они все верят в себя и счастливое будущее.

Капельницы и медицинские маски также не стали препятствием для праздника. Некоторые уже бывшие старшеклассники до сих пор не верят в то, что школа теперь позади - впереди взрослая жизнь. Безусловно, будущие экзамены и сессии - не единственное, что придется преодолеть подросткам, но они готовы к испытаниям и принимают их с крепким разумом.

Завершался праздник традиционным прощальным со школой вальсом. Мальчики и девочки заранее репетировали танец, а родители, сидевшие в зрительских рядах во время торжества, не смогли сдержать слез.

Некоторые выпускники уже прошли операционный этап, впереди - реабилитационный период. Среди учеников есть и те, кто закончил школу с наилучшими оценками. Все они верят в себя и вступают в новый этап жизни с крепко сжатыми кулаками.