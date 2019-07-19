В группу входят четыре художника: Татьяна Арзамасова, Лев Евзович, Евгений Святский и Владимир Фридкес. На выставке экспонируются творческие проекты, созданные творцами за последние двадцать лет. Выставка получила название «Предсказания и откровения». Широкой общественности представлены произведения современного искусства, среди которых видеоинсталляции, скульптуры, коллажи, выполненные в цифровой технике, и даже ковры.

По словам директора Центрального выставочного зала «Манеж» Павла Пригары, открывшаяся сегодня выставка является одной из самых масштабных экспозиций для коллектива «AES+F» не только в России, но и во всём мировом выставочном пространстве. По информации, предоставленной куратором выставки Полиной Могилиной, ключевой задачей авторов «Предсказаний и откровений» стало максимально полно показать все грани творческого коллектива. Для выполнения этой задачи на выставке представлены такие объекты, которые позволили бы зрителю проследить развитие группы художников, наметить основные шаги в эволюции их творческого процесса.

Исходя из материалов выставки, все представленные в петербургском «Манеже» объекты являются своего рода современным прочтением традиционных сюжетов в иконографии и истории классического искусства. Привычные для общества мотивы транслируются художниками через современный социокультурный контекст. Об этом говорит один из представителей группы «AES+F» Татьяна Арзамасова, заявляя, что представленное на выставке – это своеобразный клубок предсказаний будущего с точки зрения художников.