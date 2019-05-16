ИА «Ореанда-Новости» По результатам опроса, проведённого исследовательским холдингом «Ромир», среднестатистической российской семье из трёх человек необходим доход 78 тысяч рублей в месяц для поддержания нормального уровня жизни.

25 % опрошенных заявили, что для трёх человек достаточно от 45–60 тысяч рублей в месяц, 10 % назвали цифры в пределах 30–45 тысяч. 51 % респондентов считают, что необходимо иметь 60–120 тысяч рублей в месяц, а 11 % указали сумму, превышающую 120 тысяч рублей. 2 % готовы довольствоваться 20–30 тысячами рублей, 1 % – суммой менее 20 тысяч рублей в месяц.

В среднем за последний год данный показатель увеличился на 2,1 тысячи рублей, что составляет 3-процентный рост.