ИА «Ореанда-Новости». Эксперты Aviasales выяснили, где в России живут самые спонтанные путешественники.

Аналитики, изучив историю бронирований за прошлый год, пришли к выводу, что россияне в целом склонны к более спонтанным путешествиям. Больше половины клиентов туристического поисковика покупают авиабилеты за пару дней до вылета.

На первом месте среди регионов, в которых проживают наиболее лёгкие на подъём путешественники, оказалась Казань. 62% билетов на рейсы из города были куплены максимум за 3 дня до отъезда. На второй строчке находится Москва, 61% жителей которой покупают билеты в последний момент.

Далее расположились Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Краснодар, Самара и Владивосток.