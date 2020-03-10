ИА «Ореанда-Новости».Злоумышленники разработали обновленный вариант фишинга с интернет-опросами, пишут в газете «Известия». Начальник департамента инновационной защиты бренда Group-IB Андрей Бусаргин рассказал, что мошенники просят ответить на вопросы на сайте банка или, например, оператора связи. Пишут они исключительно в соцсетях и от имени звезд либо готовят фальшивые ролики новостного типа. За выполненное задание они обещают награду. Доверчивый пользователь интернета выполняет задание и получает уведомление о выигрыше на почту. Единоразовая ссылка ведёт на сайт без логотипов, но жертва уже не обращает на это никакого внимания. На странице мошенник может попросить внести платеж или попытаться выяснить конфиденциальные данные по карте, - говорит Бусаргин. Эксперт отмечает опасность этого способа, потому что банку сложно отследить эту операцию.