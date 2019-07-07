07.07.2019, 10:45
Взрыв унёс жизни трёх человек в Свердловской области
ИА «Ореанда-Новости» Глава МВД по региону опубликовал короткое сообщение по этому поводу. "Взрыв бензовоза, три человека".
Авария произошла на трассе между Карпинском и Кытлымом. Событие произошло из-за водителя автомобиля "Урал", так как он не справился с управлением, и машину унесло в кювет. Вследствие этого автомобиль взорвался, в нем находилось десять человек, семь из которых – туристы. Воспламенилось топливо объёмом в несколько тонн.
Как сообщает администрация района, сейчас место пожара потушено, и угрозы риска близлежащим районам нет. Сейчас выжившие отправлены экстренно в Екатеринбург на вертолёте.
Авария произошла на трассе между Карпинском и Кытлымом. Событие произошло из-за водителя автомобиля "Урал", так как он не справился с управлением, и машину унесло в кювет. Вследствие этого автомобиль взорвался, в нем находилось десять человек, семь из которых – туристы. Воспламенилось топливо объёмом в несколько тонн.
Как сообщает администрация района, сейчас место пожара потушено, и угрозы риска близлежащим районам нет. Сейчас выжившие отправлены экстренно в Екатеринбург на вертолёте.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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