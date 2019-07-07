Кытлымом

Авария произошла на трассе между Карпинском и. Событие произошло из-за водителя автомобиля "Урал", так как он не справился с управлением, и машину унесло в кювет.Как сообщает администрация района, сейчас место пожара потушено, и угрозы риска близлежащим районам нет. Сейчас выжившие отправлены экстренно в Екатеринбург на вертолёте.